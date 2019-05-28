Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 6 tutuklama

Mardin merkezli 3 ilde gerçekleştirilen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonlarının ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 7258 Sayılı Kanuna muhalefet, suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında suça aracılık ettiği, imkan sağladığı ve oynattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Mardin, İstanbul ve İzmir’de 21 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 kişi adli kontrol, 3 kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve 4 milyon lirayı bulduğu belirtilen taşınır, taşınmaz malları ve banka hesaplarına el konulduğu öğrenildi.