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Mardin merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
Mardin merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmada sözde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle 26 şüphelinin ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 askeri personele yönelik güvenlik güçlerince Mardin, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Denizli'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:45
  1. FETÖ
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