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Mardin merkezli 18 ilde Terör Örgütü FETÖ operasyonu yapıldı

Mardin merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:40
Mardin merkezli 18 ilde Terör Örgütü FETÖ operasyonu yapıldı

Mardin merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı.

 

Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında TSK içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda, FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan 26 askeri personele yönelik, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Denizli ve Mardin olmak üzere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınırken 4 kişi hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:40
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Siirt
  4. Muğla
  5. Mardin
  6. Kahramanmaraş
  7. Malatya
  8. Konya
  9. Kocaeli
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Hakkari
  13. Erzurum
  14. Diyarbakır
  15. Denizli
  16. Burdur
  17. Bilecik
  18. Ankara
  19. Afyon
  20. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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