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Mardin merkezli 11 ilde ’ankesörlü telefon’ operasyonu

Mardin merkezli 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 14kişi gözaltına alındı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:09
Mardin merkezli 11 ilde ’ankesörlü telefon’ operasyonu

Mardin merkezli 11 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 14kişi gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik 11 ilde 1’i teğmen, 8 muvazzaf asker, 5’i KHK ihracı toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlarla ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edilen teğmen, astsubay, muvazzaf sözleşmeli er ve aralarında ihraç olan 16 askere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, Konya, Tokat, Ağrı, Manisa,Elazığ, İstanbul, Karaman, Bilecik, Hatay, Denizli, illerindedüzenlenen operasyonlarda A.G., H.K., M.A., Y.T., İ.Ş., T.K., E.K., H.A., M.K., M.R.K., Ö.K., M.Ş., L.K., Ş.Y. isimli 14 şahıs gözaltına alındı. İki kişinin ise aranması devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 09:09
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