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Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş adamların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden A.K., M.K., H.Ç. Mardin’de, Ö.G. Kütahya’da, M.D., M.O. Şanlıurfa’da, N.A. Malatya’da, S.D. Ankara’da ve S.G. ise Yozgat’ta gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44
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