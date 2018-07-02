Mardin liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2018 2019 MEB e okul

Mardin liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini yapacak. Mardin liseleri kaç puandan öğrenci alıyor? MEB o okul Mardin lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

2 Haziran'da gerçekleştirilen, 971 bin 657 öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) kontenjanlar, yüzdelik dilim ve il sıralaması belli oldu. Sonuçlar E-Okul sisteminden öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz LGS tercih sonuçlarının 30 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Mardin liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini yapacak. LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Mardin'de liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Mardin liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Mardin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

MARDİN LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI