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Mardin kurban bayramı namazı kaçta kılınacak? Kurban bayramı 2019 Mardin

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namaz saatleri vatandaşlar arama motorlarında şimdiden merakla araştırılıyor. Bayram namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna bayram öncesinde merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il 2019 Kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Buna göre Mardin kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:59
Mardin kurban bayramı namazı kaçta kılınacak? Kurban bayramı 2019 Mardin

Kurban Bayramı için geri sayım sürerken bayram namaz saatleri vatandaşlar arama motorlarında şimdiden merakla araştırılıyor. Bayram namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusuna bayram öncesinde merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il 2019 Kurban bayramı namazı saatlerini belirledi. Buna göre Mardin kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Mardin'de Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Mardin’de Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:05'te kılınacak.

Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:59
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