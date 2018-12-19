Mardin kırsalında 350 kilogram patlayıcı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ile Nusaybin ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, 350 kilogram patlayıcı, uzun namlulu silah, fünye, ateşleme düzenekleri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 13-14 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalarda, Dargeçit ilçesinde kırsal Korucu Mahallesi ile Nusaybin ilçesi kırsal Gürün, Düzce ve Çalıköy mahallelerinde operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, 350 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı, 2 uzun namlulu silah, 50 elektrikli fünye, konvektör, 8 ateşleme düzeneği, 2 yangın tüpü, 10 el telsizi, 14 pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 2 çift mekap ayakkabı ve muhtelif miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, patlayıcı maddelerin kontrollü imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.