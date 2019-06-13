Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsal alanında dün düzenlenen operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 Haziran günü güvenlik güçlerince Nusaybin ilçesi kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyon kapsamında, bir erkek ve bir kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve 1 adet M16 piyade tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.

Vatandaşların desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması için il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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