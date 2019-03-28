0553 313 94 23

Mardin jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 bin 70 adet kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 23:16
Mardin jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 bin 70 adet kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.


Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “25 Mart 2019 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde icra edilen operasyonda, 8 bin 70 adet kaçak sigara, 60 kilogram nargile tütünü ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş olup 8 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş olup, şahıslar hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. İl Jandarma komutanlığınca kamu güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarının önlemesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 23:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti
    1. Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar..
    2. "Türkiye artık sahnede ve oyun kurucu..
    3. ABD Senatosundan yeni Türkiye tasarısı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ankara"..
    5. Bakan Dönmez’den Dodurga’ya doğalgaz..
    6. Başörtülü vatandaşlara yönelik hakaret..
    7. Yanardağ harekete geçti! Uyarı üstüne..
    8. TÜRK-İŞ eski Genel Başkanı Mustafa..
    9. Mardin jandarmadan kaçakçılık..
    10. Binali Yıldırım: "Sokak hayvanları..
    11. 62 milyon kişi zarar gördü! 'Dönüşü..
    12. Hak - İş enflasyon oranında zam..
    13. Piyanist İdil Biret Bodrum'da konser..
    14. Binali Yıldırım: "2 yıl içinde tüm..
    15. Filipinler'de çatışma
    16. Terörle mücadelede Hassas Güdüm Kiti..
    17. Ardahan’da kar yağışı kenti beyaza..
    18. Ukrayna, Rusya yanlısı muhaliflerin..
    19. Babıali Enderun Sohbetleri'nde..
    20. "Ülkemiz üzerinde kirli planları..
    21. Savaşın kapısı çalındı! Ukrayna, Rus..
    22. Beklenen oldu! Kariyerini sonlandırdı
    23. Yeşil kahvenin faydaları nelerdir?
    24. Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı..
    25. Fenerbahçe'de Volkan krizi! Ali Koç..
    26. Elmadağ Kentsel Dönüşüm Toplantısı
    27. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    28. Higuain milli takımı bıraktı
    29. Bir şut çekip maçı 2-0 kazandılar
    30. Sarı kantaron yağının faydaları..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor
    Bülent Arınç’tan skandal imzaya sert tepki: Adam sanki kendi kesesinden harcıyor