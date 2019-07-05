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Mardin genelinde dernek denetimleri devam ediyor

Mardin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından dernek denetimleri devam ediyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
Mardin genelinde dernek denetimleri devam ediyor

Mardin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından dernek denetimleri devam ediyor.


İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ekibi, denetimler kapsamında Merkezi Kızıltepe’de bulunan Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği’ni denetledi. Mardin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli şef Abdullah Aksoy, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile proje birim sorumlusu Fatma Işıker evrakları tek tek inceledi. Büyük bir titizlikle evrak incelemeleri yapan ekip Mardin genelinde dernek denetlemelerinin devam edileceğini kaydetti.


Dernek merkezinde görevlileri karşılayan Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın, "Bugün Mardin Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden görevli personeller derneğimizi ziyaret ederek evrakları incelediler. Evraklarımızda bir eksiklik yoktu. Bundan sonrada evraklarımı günü gününe işlemleri yapılacak. Ben Mardin’den gelen görevli arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
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