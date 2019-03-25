0553 313 94 23

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından intihar eden terörist hakkında açıklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden terörist hakkında açıklama yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:02
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından intihar eden terörist hakkında açıklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden terörist hakkında açıklama yaptı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün sabah saatlerinde cezaevinde intihar eden Medya Çınar ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Medya Çınar isimli şahsın Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ası suretiyle intihar ederek ölümü olayı ile ilgili yanlı, yanlış, maksadını aşan haberler yapıldığı görülmüş, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Medya Çınar’ın PKK terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 26 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına alındığı, 31 Mayıs 2016 tarihinde ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan’ tutuklandığı, açılan kamu davası üzerine yargılanmasına, Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam olunduğu belirlenmiştir. Ayrıca 25 Mart 2019 tarihinde saat 09.14 sıralarında bulunduğu koğuşun banyo kısmında kendini asmak suretiyle intihara kalkıştığı, durumun koğuşta bulunun diğer tutuklu ve hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumu idaresine bildirmesi üzerine olaya müdahale edildiği, saat 09.24 sıralarında Ceza İnfaz Kurumunda hazır bekletilen ambulans ile Mardin Devlet Hastanesine sevkinin sağlandığı, burada yapılan kontrollerde Medya Çınar’ın öldüğü olduğu tespit edilmiştir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanıldığı soruşturmanın titizlik ve hassasiyetle çok yönlü olarak sürdürülmektedir.” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
    1. Hakkari'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı
    2. Malatya'daki deprem
    3. Son dakika İŞKUR alımları 2019
    4. AK Parti'nin Muş mitingi
    5. Skandal bir çağrı yaptı: Onlara..
    6. İP'ten istifa etti! MHP'ye destek..
    7. İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi..
    8. Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor maçı..
    9. Çin’de silahlı saldırı! En az 5 kişi..
    10. Bolu'da kaza: 4 yaralı
    11. British Airways uçağı yanlış ülkeye uçtu
    12. Kılıçdaroğlu: “Bizim belediye..
    13. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze..
    14. Kamyonetin altında kalan kadın ağır..
    15. Apollonia Mozaik Akademisi’nde..
    16. Baskın yapılan depolarda kaçak nargile..
    17. Başkan Şahin: “Atakum’u gelecekte daha..
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Meteorolojiden "zirai don" uyarısı
    20. Kurusıkıdan gerçek silah yapıyorlardı,..
    21. PKK'lı kadın terörist, cezaevinde..
    22. AK Parti'nin Muş mitingi
    23. Rusya'dan ABD'ye gönderme: Karanlık..
    24. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın..
    25. Türk Kızılayı Yemen'de 8 bini aşkın..
    26. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    27. Mansur Yavaş uçtu! Öyle bir oran verdi..
    28. Jandarma’dan kaçak içki operasyonu
    29. Bakan Kurum, Gürpınar'da vatandaşlarla..
    30. Göz tansiyonunda erken tanı önemli
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler