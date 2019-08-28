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Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan:- "Şehrimiz görevlendirmeyle beraber hak ettiği hizmeti görecek inşallah"- 13 şehit ve gazi yakınının işe başlamasının sevincini yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte de işten atılmış arkadaşlarımız için de sayın Valimiz en kısa sürede geri işe alınacaklarının sözünü verdi"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
Mardin Büyükşehir Belediyesine ziyaret

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, Hak-İş Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, yönetim kurulu üyeleri ve bazı işçileri kabul etti.

Cihan, yönetim kurulu üyeleri ve bazı işçilerle İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Yaman'ı belediyede ziyaret ederek, görüştü.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Cihan, görevlendirmenin ardından Vali Yaman'ın önceki ziyaretlerinde şehit yakınlarını en kısa sürede işe alacaklarını bildirdiğini anımsattı.

Bugün itibarıyla toplam 13 şehit ve gazi yakınının işe başlamasının sevincini yaşadığını aktaran Cihan, şöyle dedi:

"Sayın Valimiz bu sözünü yerine getirerek bu arkadaşları işe aldı ve iş başı yaptılar. Bundan sonraki süreçte de işten atılmış arkadaşlarımız için de sayın Valimiz en kısa sürede geri işe alınacaklarının sözünü verdi. HDP döneminde işten çıkartılan 249 kişilik listede yer alan ve mağdur olan arkadaşlarımızı peyderpey işe alacağını sayın Valimiz belirtti. Şehrimiz görevlendirmeyle beraber hak ettiği hizmeti görecek inşallah."

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:10
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