Marcelo transfer dedikodularına son noktayı koydu!

Real Madrid'den sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Marcelo, La Liga'da oynadıkları Athletic Bilbao maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'de mutlu olduğunu vurgulayan Marcelo, "Real Madrid'den ayrılmak mı? Bu konuyu konuşmama gerek yok. Herkes, bu formayı giydiğimde ne kadar mutlu olduğumu biliyor" dedi.

"Real Madrid benim evim"

Marcelo sözlerini "Real Madrid benim evim. Bu forma için sonuna kadar terlemeli ve bu armayı dünyanın zirvesinde tutmalıyız. Oynamadığım zamanlarda bile takım arkadaşlarımı desteklemeyi hiç bırakmadım" ifadeleriyle tamamladı.

Madrid ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 30 maçta 3 gol attı ve 6 asist yaptı.