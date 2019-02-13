Marasalı’dan OSB’lere ziyaret

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı seçim çalışmaları kapsamında 1. Organize sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek 1. OSB müdürü Taha Nuri Memur’la bir araya geldi.

Malatya’ya yapılması gereken hizmetlerin konuşulduğu ziyarette Malatya’da bir arıtma tesisine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Sanayi ve ekonomiyle ilgili istişarelerinde yapıldığı ziyarette, ihracat rakamları da konuşuldu.

Marasalı’nın bir sonraki durağı ise 2. Organize Sanayi Bölgesi oldu. Buradaki fabrikaları, üretim tesislerini ve çalışanları ziyaret eden Marasalı, fabrikada çalışanlar ile birlikte yemek yedi. Marasalı burada yaptığı konuşmasında; “Burası propaganda yeri değil. Ben sizlere Saadet Partisi’nin 50 yıllık mazisini anlatmayacağım. Bu bir yerel seçim, genel ile bir ilgisi yok. Ekonomik sorunlarımız var, dış politika ile ilgili sorunlarımız var, hepimizin çocukları olduğundan eğitim ile ilgili sıkıntılarımız var bunlar doğru. Ama biz Malatya’da neler yapabiliriz? Malatya’nın imarı ile Malatya’yı nasıl bir çekim merkezi haline getirebiliriz. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Malatya Kalkınmada öncelikli bölgelerden biri. Altıncı bölge diye tabir ediliyor. Bu bölgenin avantajını nasıl kullanabiliriz? Bunları konuşacağız. İşçi kardeşlerimizin problemleri nelerdir, Organize’deki arkadaşlarımızın problemleri nelerdir? Organize’ye ne yapabiliriz? Halkın gündemine bunu nasıl sokabiliriz. Onları da konuşacağız. Sizlerin de yaşadığı bölgeler veya bildiğiniz diğer bölgeler ile ilgili görüş ve önerilerinizi de dinlemek isterim. Bunları not eder, bu konuları gündeme getiririz. Seçildiğimiz takdirde de Allah’ın izni ile sıkıntıları çözmek için size söz verebiliriz”ifadelerini kullandı.

Marasalı,daha sonra 2. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet yürüten tekstil fabrikalarını da ziyaret ederek, çalışanların sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Marasalı, “Bugün Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş adamlarımızı ve çalışanları ziyaret ettik, sağ olsunlar ekmeklerini bizimle paylaştılar ve sorunlarını dinledik. Malatya Türkiye’de kalkınmada öncelikli illerden biri. Altıncı bölge olarak değerlendiriliyor. Bu iller içerisinde en fazla sosyal yaşamı olan ve en iyi yatırım çekebilecek illerin başında geliyor. Ama maalesef Malatya yönetimsel açıdaki eksikliklerden dolayı bu yatırımları istediğimiz oranda çekemedi. Bugün Türkiye nüfus olarak son 10 yıl içerisinde yüzde 13 oranında büyürken, Malatya maalesef yüzde 7 oranında büyüdü. Buna rağmen işsizlik oranı had safhada” dedi.

Organize Sanayi Bölgelerinde işçi bulmakta sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Marasalı, Organize Sanayi Bölgelerinde işçi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu büyük bir tezat. Demek ki bizim nüfusumuz eksik oranda artmasına rağmen biz nitelikli iş gücü yetiştirememişiz. Vasıflı elemanlarımızı İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e yada diğer büyükşehirlere göndermişiz, vasıfsız eleman almışız. Bundan dolayı da Organize Sanayi Bölgesi’nin ve diğer iş adamlarının da ciddi sorunları bunlar” ifadelerini kullandı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde ciddi bir ulaşım sıkıntısı yaşandığını da belirten Marasalı, şöyle konuştu: “Bir de ulaşım ile ilgili sıkıntılarımız var, Akşam mesai bitiminde Organize Sanayi Bölgesi servisleri hareket ettiğinde, çevre yolunda, yollarımız aşırı sıkıntılı hale geliyor. Neredeyse bir ambulans bile geçemeyecek hale geliyor. Bunu da önüne geçmek lazım. Benim şahsi kanaatim, biz madem ki trambüsü bir noktaya kadar getirmişiz, Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar da uzanması lazım. Bu yatırım doğrudur, yanlıştır diye tartışıldı ve geçti gitti. Ama madem yapıldı o zaman birkaç kilometre daha getirilip Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar bir hat içerisinde işçi kardeşlerimizin taşınması lazım. O hatta yeni ilave seferler eklenmesi lazım diye düşünüyorum.”

İşçi ve işvereni bir araya getirip istihdamı arttırmak için göreve geldikleri takdirde Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir İş-Kur merkezi kurmayı planladıklarını ifade eden Marasalı, “İş arayan kardeşlerimiz kapı kapı gezip iş arıyorlar. Yada İş-Kur’a gidip kaderlerine rıza gösteriyorlar. Buna da bir çözüm bulacağız inşallah. Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir İş-Kur merkezi açacağız, iş adamlarımıza da buraya davet edeceğiz. Onların orada insan kaynakları müdürlerinin bulunduğu ortamları oluşturacağız. Herkes tek merkezden işini arasın, herkes tek merkezden işçisini bulsun. İşçi ve iş vereni bir araya getireceğiz. Bu çalışmalarımız noktasında Organize Sanayi Bölgelerinin bizleri destekleyeceğini umut ediyoruz” diye konuştu.