Marasalı seçim çalışmalarını sürdürüyor

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, seçim ziyaretlerine devam ediyor.

Marasalı bu kapsamda Hizmet İş Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri’yi ziyaret etti. İşçilerin yaşadığı sorunlarla ilgili istişarelerin edildiği ziyarette konuşan Marasalı, seçildikleri takdirde işçilere huzurlu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ortam sağlayacaklarının sözünü verdi.

Hizmet İş şube başkanı Bünyamin Geleri, desteklerinden dolayı Marasalı’ya teşekkür ederek, sendikalarının çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Geleri, “Saadet Partisini rahmetli Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ve Malatya’da hizmet veren bir ekibin devamı olarak görüyoruz. Zaten Osman Marasalı ağabeyimizi de yıllardır tanıyoruz. Kendisi Malatya’da hem ciddi hizmetler vermiş, partide de ticari hayatında da Malatya ile iç içe bütünleşmiş, devamlı istişare ettiğimiz ağabeylerimizden birisi. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Biz Hak-İş olarak farklı siyasi parti aday adayı olan arkadaşlarımızın hepsi burada misafir ediyoruz. Dolayısıyla Malatya’da 5 bin ve 9 binin üzerinde işçi arkadaşlarımızla Malatya’da işçi hareketi olarak çalışmakta, işçi arkadaşlarımızın hakkını savunmaktayız” şeklinde konuştu.

Eşel Mobil sisteminin sadece memurlara değil işçilere de uygulanması gerektiğine vurgu yapan Marasalı da, sistemin belediyelerde uygulanma hususuna ilişkin konuştu. Marasalı,“Bugün 31 Mart ta yapılacak olan yerel seçimlere hazırlık çerçevesinde 9 bin kişiye hizmet sunan ve 9 bin kişinin hakkını, hukukunu, mücadelesini veren Hizmet İş sendikamızda başkanımızın misafiriyiz. Burada tabii ki direk belediyelerle ve işçilerimizle ilintili olduğu için Erbakan hocamızın yüzde 50’lik zamlarını anmadan geçmeyeceğiz. İşçi ve çalışan arkadaşlarımız Erbakan hocayı Bu yüzde 50’lik zamlı hatırlıyorlar. Başka ne ile hatırlıyorlar? Memurlara verilen Eşel mobil sistemi ile hatırlıyorlar. Bu Eşel mobil sistemi tabi ki sadece Memurlara değil, işçilere de uygulanması gereken bir sistem. Çünkü enflasyon denilen hadise sadece memurumuzu değil işimizi çalışanımızı da aynı oranda etkileyen bir husus. Bunun yanında biz belediyelerde bunu uygulayabilir miyiz bilmiyorum. Bunun altyapısını kendileri ile görüşmek lazım” ifadelerini kullandı.

İşçilerin manevi olarak tatminsizlik içinde olduklarını savunan Marasalı, Belediyelerde çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaklarına dair söz verdi. Marasalı, Belediyelerde bir hususta söz verebiliriz. Çalışan arkadaşlarımız arasında ayrım yapmayacağımıza, ehliyet ve Liyakati diğerlerinden daha iyi olan arkadaşlarımızı onlardan bir kademe daha yüksekte tutacağımıza, insanların başındaki insanlara hürmet edebileceği, saygı gösterebileceği, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği bir ortamı işçi kardeşlerimize sağlayacağımıza söz verebiliriz. Önemli olan bir diğer husus çalışma ortamındaki huzur. Şuanda Malatya Belediyesi ve diğer belediyelerdeki arkadaşlarımız maddi olarak belki tatmin olma noktasındalar ama manevi olarak maalesef bir tatminsizlik içerisinde olduklarını biliyoruz. Bu çalışma ortamını, huzur ortamını sağlamamız elzem. İnsanların verimli olmasının yolu buradan geçiyor. Allah nasip ederse inşallah biz de hem sendikamıza hem de işçi kardeşlerimiz de birebir diyalogla bu konuyu aşarız kendilerine hizmet ederiz” diye konuştu.