Maraş sıkma peynirinin sırrını keşfettiler

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünün yiyecek ve içecek alanında eğitim alan kursiyerler, geleneksel Maraş peynirinin yapım aşamalarını yerinde görme imkanı buldu.

Çağlayancerit’in Helete Mahallesinin bin 500 rakımlı Kiraz Yaylasına çıkan kursiyerler, yöre halkı tarafından hazırlanan peynir yapımını öğrenme fırsatı buldu. Bölgedeki endemik bitkilerle beslenen keçi sütünden yapılan peynir lezzetiyle tercih ediliyor.

Yaklaşık 7,5 kilogram sütten 1 kilogram sıkma keçi peynirinin elde edildiğini söyleyen Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, peynirdeki gizemleri çözmek için düzenlenen gezi turunun olumlu geçtiğini söyledi.

Kahramanmaraş peynirinin tanıtımı adına enstitü olarak çalışmalarının devam edeceğini söyleyen Aslantürk, “Peynire özelliğini katan bu bölgenin florası. Çok özel otlar ve tamamen doğal beslenen keçilerin sütünün mayalandıktan sonra süzülmesiyle elde ediliyor peynir. Süt yoğunluğu açısından, diğer peynirlere göre çok daha fazla. Yaklaşık 7,5 kilogram sütten 1 kilogram peynir elde ediliyor. Sıkma işlemi su yoğunluğunu azaltmaya ve gözeneklerin kapanmasına yarıyor. Bu saye de peynirimiz çok daha lezzetli oluyor” diye konuştu.

Peynirin hazırlanışı

Bölgedeki çiftçilerin beslediği keçilerin sütü mayalandıktan sonra 45 dakika bekletiliyor. Mayalı süt süzüldükten sonra suyun tamamen ayrılması için süzme salına bırakılıyor. Ayrılan su biriktirildikten sonra kreması alınarak yayık makinesine alınıyor. Yayıktan alınan su ise kaynatıldıktan sonra elde edilen lor el ile sıkılarak peynir elde ediliyor.