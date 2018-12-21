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Maraş olaylarının yıl dönümü

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç:- "16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olaylarının meydana gelmesine fırsat vermedik. Provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk"

21 Aralık 2018 Cuma 15:49
Maraş olaylarının yıl dönümü

TBMM (AA) - İçişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olayının meydana gelmesine fırsat vermediklerini belirterek, "Provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk." dedi.

Güvenç, partisinin Kahramanmaraş milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, 22 Aralık 1978 tarihinin, 12 Eylül 1980 öncesinde ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyen, onun için halkı birbirine düşüren bazı karanlık güçlerin birçok ilde tezgahladıkları Kahramanmaraş olaylarının yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu günlerde çeşitli sol grupların basında yaptıkları tek taraflı açıklamalarla halkı tahrik ettiklerini ve kamuoyunu farklı bilgilendirdiklerini belirten Güvenç, Kahramanmaraş ile ilgisi olmayan bazı kişilerin ve grupların kente giderek anma bahanesiyle toplumu gerdiklerini, istenmeyen olayları çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Celalettin Güvenç, 1980 öncesinde masum halkın "Alevi-Sünni, Türk-Kürt" diye tahrik edildiğini ve halkın birbiriyle çatıştırıldığını vurguladı.

Maraş olaylarını Sivas ve Çorum olaylarından ayrı düşünmenin mümkün olmadığını kaydeden Güvenç, şöyle konuştu:

"Olayların sorumluları; ülke düşmanı karanlık güçler, bunların devlet içindeki uzantıları, aşırı sol örgütler ve basiretli bir yönetim gösteremeyen dönemin iktidar ve yöneticileridir. Kanlı olayların kurbanı ise Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü ve Türk'ü ile masum halkımızdır. Bugün de aynı olaylar sahneye konmak istenmektedir. 16 yıllık AK Parti iktidarlarında bu tür provokasyonlara asla izin vermedik, dirayetle karşısında durduk. 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yeni bir Sivas, Çorum, Maraş olaylarının meydana gelmesine fırsat vermedik."

İlinde tam bir kardeşlik havasının hakim olduğunu aktaran Güvenç, her yıl aralık ayında şehirdeki tüm sivil toplum örgütlerinin bir araya geldiğini, birlik ve beraberlik mesajı verdiğini, acıları paylaştığını kaydetti.

İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, sivil toplum örgütlerinin bu yıl da toplantı gerçekleştirdiklerini ve acıları paylaşan bir açıklama yaptıklarını belirterek, açıklamayı imzalayan sivil toplum örgütlerinin isimlerini okudu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 15:49
  1. Ak Parti
  2. Celalettin Güvenç
  3. Çorum
  4. içişleri komisyonu başkanı
  5. Kahramanmaraş
  6. Sivas

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