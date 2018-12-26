Maraş olaylarının 40. yılı

TBMM (AA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "İktidar partisi milletvekilleri, 'provokasyona gelmesinler' diye açıklama yapıyorlar. Onlar, bizimle beraber anmaya geldikleri gün Maraş olaylarının acısı biraz azalır." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Maraş olayları"nın 40. yılında, o dönem yaşananların üstünün örtülmesine devam edildiğini belirtti.

1980 darbesinin bu olaylar üzerine inşa edildiğini ve 24 Ocak kararlarının da bu olaylarla ilişkilendirilmesi gerektiğini savunan Sarıbal, Kahramanmaraş'ta 40 yıl önce yaşanan olayları anlattı.

"Tek tek yollara döşenen süreçle Maraş katliamı geliyordu." diyen Sarıbal, Kahramanmaraş'ta o gün yaşananların hesabı verilmediği için "Sivas'ın, Çorum'un, 10 Ekim'in gerçekleştiğini" iddia etti.

Kahramanmaraş'ta bir utanç anıtı yapılmasını isteyen Sarıbal, "O anıt, tarihiyle beraber anlatılsın. O anıt yapılır, insanlar rahat bir şekilde anmalarını yapabilirlerse bu tartışmalar zaten azalır, biter. İktidar partisi milletvekilleri, 'provokasyona gelmesinler' diye açıklama yapıyorlar. Onlar, bizimle beraber anmaya geldikleri gün Maraş olaylarının acısı biraz azalır. Bence o açıklamayı yapmak provokasyondur." diye konuştu.

Sarıbal, 23-24 Aralık'ın da yas günü ilan edilmesi gerektiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin çiğ sütün litresi için ödenen süt prim desteğinin 15 kuruş artırılarak, 25 kuruşa yükseltildiğini açıkladığını anlatan Sarıbal, küçük üreticinin bu prim desteğini alamadığını ifade etti.

Çiğ sütün para etmediğini vurgulayan Sarıbal, bu nedenle de çok sayıda üreticinin ineklerini kesime göndermek zorunda kaldığını kaydetti.

Süt ve yem paritesinin her gün biraz daha bozulduğunu savunan Sarıbal, "Bir litre süt ile 1,5 kilogram yem alınması gerekirken son prim desteğiyle bugün, 1 litre süt ile 1,1 kilogram yem bile alınamıyor." değerlendirmesini yaptı.



