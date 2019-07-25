Marangozluğa adanan 68 yıl

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Rızvan Özşahin, 68 yıldır marangozluk mesleğini icra ediyor.

Çarşamba ilçesinde 68 yıldır marangozluk mesleğini yaptığını belirten Rızvan Özşahin, çeşitli ahşap ustalarından örnek alarak bu işe başladığını söyledi. Öğrendiği günden bugüne işini severek ve isteyerek yaptığını, emekli olmasına rağmen hala devam ettiğini vurgulayan Özşahin, “Ben burada keser sapı, ağaç beşik, oklava, sepet ve hamur açmak için sofralar üretiyorum. Eskiden çok fazla alım vardı ama şuanda insanlar bunları tercih etmiyor. Fakat bu bizim mesleğimiz olduğu için bizler bunları sürdürmek istiyoruz. Eskiden ağaç beşikleri çok fazla yapardık ve insanlar alırdı fakat şimdi tek tük isteyen olursa yapıyoruz. Yaptıklarımız da dükkânda bekliyor, alan yok” dedi.

“İsteriz ki bizim bu mesleğimiz yaşasın”

Yok, olmaya yüz tutmuş marangozluk mesleği hakkında düşüncelerini dile getiren Özşahin, “Bu mesleği köyde 75 haneden 3 hane yapıyoruz. Çarşamba’da bu mesleği yapan çok az usta kaldı. Halktan istek olmuş olsa eğer bizler bu işi öğretmek için can atıyoruz. İsteriz ki bizim bu mesleğimiz yaşasın. Bir malı yapmak önemli değil önemli olan gelecek kuşaklara bunu devretmek. Eskisi gibi talip olan yok. Teknolojinin gelişmesi bizleri çok fazla etkiledi” diye konuştu.

Son olarak duygularını aktaran Özşahin, “Çok zorluk çektik ve çok acı dönemler gördük. 60 sene önceki sıkıntılar şu anda mevcut değil.Ben 24 saat boyunca çalıştığım zaman bir 24 saat daha çalışmak isterdim. Gençler boşuna 1 saniyesini bile geçirmesinler. Çalışan insan asla aç kalmaz. Tembellikten hiçbir şey doğmaz. Çalışan karşılığını alır. Biz mesleğimizi öğretmek için hazırız” şeklinde konuştu.