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Maradona'dan Abbas'a: Ben Filistinliyim

Arjantinli futbol efsanesi Maradona, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a, "Filistinliyim" diyerek Filistin halkının yanında olduğunu açıkladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
Maradona'dan Abbas'a: Ben Filistinliyim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rusya’ya düzenlediği ziyaret kapsamında Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona ile başkent Moskova’da bir araya geldi.

Maradona görüşmede "Kalben Filistinliyim" diyerek, Filistin’in haklı davasının yanında olduğunu söyledi. 

Maradona, Filistin davasıyla dayanışmasını sosyal medya hesabından Abbas'la paylaştığı fotoğrafla da ifade etti.

Maradona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adam Filistin için barış istiyor. Başkan Mahmud Abbas’ın devleti ve hakkı var" yazdı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya’ya 3 günlük resmi ziyaret yaptı.

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:05
  1. Rusya
  2. Arjantin
  3. Filistin
  4. Mahmud Abbas

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