THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir lider değil'

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalan Lionel Messi için ağır eleştirilerde bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 23:34
Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir lider değil'

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalanLionel Messi, efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın da eleştirilerinin hedefi oldu.

"O bir lider değil"

Lionel Messi’nin lider özellikli bir futbolcu olmadığını belirten Diego Armando Maradona “Bunu söylemek benim için çok zor ama maçtan önce en az 20 kez tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz. O çok iyi bir futbolcu ancak bir lider değil” ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, kulübün önereceği sözleşmeye göre bedavaya ayrılabilir.

(beIN SPORTS)

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 23:34
  1. Diego Armando Maradona
  2. Lionel Messi
  3. Eleştiri
  4. Futbol
  5. Arjantin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan öğrencilere burs müjdesi
    1. Erdoğan öğrencilere burs müjdesi
    2. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    3. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    4. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    6. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    7. Gümüşhane'de feci kaza! Mezarlığa..
    8. Hindistan'da zika virüsü alarmı!..
    9. Nijerya'daki patlamada ölü sayısı..
    10. Engelli emekli öğretmeni bıçaklayarak..
    11. Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 'destek'..
    12. Gaziantep'te dev operasyon! 67 kilo..
    13. Forkliftin altında kalan işçi feci..
    14. Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti
    15. Gazze'de şehit olan 7 Filistinli ebedi..
    16. Pentagon'a dev siber saldırı! Resmen..
    17. Can Dündar casus Brunson'a bakarak iç..
    18. Casus Brunson, Trump'ı canlı yayında..
    19. Brunson Beyaz Saray'da... Trump'tan..
    20. Korkunç olay! İstila ettiler
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!