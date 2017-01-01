Mar Yapı’dan öğrencilere G-HUB sürprizi

Bugüne kadar farklı mimaride inşa ettiği projelerle tanınan Mar Yapı, istikrarlı kazançla ticaret hayatına yeni bir bakış açısı kazandıracak projesinde ön satış sürecini başlattı. Öğrenci odaklı barınma ihtiyacını karşılama fikrinden yola çıkan şirket, G HUB adlı projesini Küçükçekmece’nin Sefaköy semtinde sunmaya hazırlanıyor. Merkezi lokasyonu ile E-5’in yanıbaşında, ticari yapılara komşu konumda yükselecek olan projenin en avantajlı yönü ise İstanbul Aydın Üniversitesi ile Arel Üniversitesi’ne yürüme mesafesinde olması.

Her şeyi içinde satıyor

3 bloktan oluşan projenin ilk etabını öğrenci yurdu şeklinde planlayan Mar Yapı yönetimi 3+1 tipi daire olarak satışa sunduğu her bir bağımsız bölümde yer alan odaları arzu eden müşterilerine tek tek de satabilecek. Her biri ortalama 10 metrekare olarak tasarlanan ve içerisinde bir öğrenci için gerekli olan tüm donatıların yer alacağı bağımsız bölümler lansman öncesi döneme özel 299 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bekliyor. Yüzde 50’si peşin yüzde 50’si 36 ay sıfır faiz avantajıyla satışa sunulan bağımsız bölümlerin ortak kullanım alanları da hisseli olacak.

Konut etabı da olacak

Üç yılda tamamlanması beklenen projede anahtar teslimin ardından yatırımcılara, 20’şer bin liradan toplam üç yıl kira garantisi veriliyor. Yurt etabının ardından konut etabının da satışa sunulacağı G HUB birçok özelliği ile İstanbul’da ilklerin projesi olacak.