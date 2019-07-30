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Map The Gap projesi hekaton etkinliği

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin Toy Gençlik Derneği ortaklığı ile yürüttüğü ve toplam 8 ülkeden katılımcıya sahip olan Map The Gap Projesi hekaton etkinliği, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:30
Map The Gap projesi hekaton etkinliği

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin Toy Gençlik Derneği ortaklığı ile yürüttüğü ve toplam 8 ülkeden katılımcıya sahip olan Map The Gap Projesi hekaton etkinliği, Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin Toy Gençlik Derneği ile sürdürdüğü Map The Gap projesinin hekaton etkinliği, Tepebaşı Sosal Kuluçka Merkezi’nde düzenlendi. Katılımcıların ekipler halinde takım çalışması yaparak inovatif fikirler geliştirdiği hekaton etkinliğine, 8 ülkeden 20 gencin oluşturduğu 4 takım katıldı. Etkinlikte gençlerin sorunlarını haritalandırma üzerine 24 saat tasarım yapıldı ve oluşturulan tasarımlar jüriye sunuldu. Jüride kamu sektörünü temsilen Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş, özel sektörü temsilen Ender Kelleci, gençlik çalışanlarını temsilen Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri Koordinatörü Kerem Sezerer ve Bilgi Teknolojisi Uzmanı Almedin Beganovic’ten oluştu. Ayrıca CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü de etkinliğe katılarak gençlerin tasarımlarını ve tespit edilen sorunları içeren sunumları dinledi.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri de proje kapsamında Avrupa Dayanışma Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Gençler bilgilendirme toplantısına katılırlarken, Erasmus+ projesinin nasıl uygulandığını görme şansı da buldu. Ayrıca gençler, kendileri için tasarlanan uygulamaları görerek jürinin 5. üyesi olarak oy da kullandı ve kendi geleceklerini etkileyecek sorunların çözümü hakkında katılım sağlamış oldu.


Sunumların ardından jürinin seçtiği Mor Takım’ın projesi, ilerleyen zamanda kodlanıp önce pilot şehirlerde sonrasında ise tüm ülkelerde gençlerin kullanımına açılacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:30
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