0553 313 94 23

Erdoğan manzarayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında alandaki kalabalığı gören Erdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi, mest oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18
Erdoğan manzarayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında meydandaki kalabalığı görünce "Bugün Esenler yine bir başka, yine güzel" ifadesini kullandı.

Konuşmasında sokak çağrısı yapanlara da sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Yalan ve iftiranın dozunu artıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmesinin sebebi bu. Burası Paris, Hollanda değil. Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz" dedi.

 
Alandaki kalabalık, Erdoğan'ın yüzünü güldürdü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Ak Parti Genel Merkezi
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Türkiye Cumhuriyeti
  9. CHP Parti Meclisi
  10. Millet Bahçeleri
  11. Millet Bahçesi
  12. Tayyip Erdoğan
  13. Recep Tayyip
  14. Osman Gazi
  15. Istanbul
  16. İstanbul
  17. Ak Parti
  18. Marmaray
  19. Avrasya
  20. Esenler
  21. Akparti
  22. Sakarya
  23. Siyaset
  24. Türkiye
  25. İzmir
  26. R.T.E
  27. CHP
  28. Fi

YORUM YAZ

  • yılmaz karayılmaz kara35 dk önce
    eeeee koskoca istanbuulu toplarsanız yüzünüz güler. dün esenlerde trafik felçti. sebebini anlarsınız artık. ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı görüntüsüyle büyülüyor
  1. Sisler içindeki İshak Paşa Sarayı..
  2. Gram altın, haftaya yükselişle başladı
  3. Sanayi üretim endeksi (2)
  4. Balıkesir merkezli 14 il ile KKTC'de..
  5. Asya borsaları
  6. 17-25 Aralık darbe girişiminin..
  7. İş gücü istatistikleri (1)
  8. Buz pateni: Kısa Mesafe Challenge..
  9. Sanayi üretim endeksi (1)
  10. Muğla'da yangın: 1 ölü
  11. Ciro endeksleri arttı
  12. YHT kazasında sıcak gelişme! Adliyeye..
  13. Anadolu Efes'in konuğu Buducnost VOLI
  14. Arkas Spor Rusya deplasmanında
  15. Ankara'da FETÖ operasyonu: 64 gözaltı..
  16. 5 yılın sonu: “Evlerine ateşler..
  17. Suudi Arabistan'dan ABD Senatosu'nun..
  18. İşsizlik oranı eylülde geçen yılın..
  19. İşsizlik rakamları açıklandı
  20. Sanayi üretimi ekimde bir önceki aya..
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

Günün Karikatürü

15 Aralık 2018
ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar
Diyanet’e iftira belgelendi! Görüntüyü çarpıtmışlar