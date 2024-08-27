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Kadın - Aile Manyok sebzesi, dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor
Kadın - Aile

Manyok sebzesi, dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-27 21:22:00 - 2024-08-27 21:25:37
Manyok sebzesi, dünyada ekmek yerine tüketiliyor! Vücutta hastalık bırakmayan sebze: Yiyen doktor yüzü görmüyor

Görüntüsüyle patatesi andıran manyok sebzesi, Türkiye'de pek tüketilmese de dünyada sıklıkla tüketiliyor.

Manyok bitkisini dünyada 500 milyon insan sık sık tüketiyor. Tam bir şifa kaynağı olan bu bitki vücutta hastalık bırakmıyor.

Manyok bitkisi görüntüsüyle tıpkı bir patatese benziyor. Bu görüntüsü ile bazı ülkelerde patates yerine tüketiliyor. İçerisindeki bol miktarda bulunan karbonhidrat ile de ekmek yerine de tüketilebiliyor.

Daha çok Güney Amerika'da yetişen manyok bitkisi, lezzetli bir kök sebzedir. Acı ve tatlı olmak üzere ikiye ayrılan manyokun, dünyada yarım milyar insanın temel besin kaynağı olduğu biliniyor.

Görüntüsü ve tadı nedeniyle patatese benzetilen manyok, kaynatılmasının ve kızartılmasının yanında zaman zaman una dönüştürülüp tüketilebiliyor.

Manyokun içinde bulunan C vitamini ve manganez, serbest radikallerin normal hücreler üzerinde zarar verici etkiye neden olmasıyla oluşan oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynuyor.
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Cilt bakımında da kullanılan manyok kökü, bal ya da zeytinyağı ile karıştırıldığında ölü derileri soyuyor ve cilde aydınlık veriyor.

Yaşlanma karşıtı olan manyok, kolajen yüklü olmasının yanı sıra cildi güneşin zararlı ışınlarına karşı da korur.

Kan şekerini yükselten glisemik indeks, yorgunluğa ve diyabete neden olabiliyor. Aşırı nişasta kullanımı da kan şekeri üzerinde olumsuz etkiye neden olan faktörler arasında yer alıyor.

Manyokun içerisindeki manganez, el ve ayak parmaklarında oluşan ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir makalede, eklemlerde kızarıklık ve şişlik şeklinde kendisini gösteren artrit hastalığı için manganezin doğal bir ilaç olduğu açıklandı.

Manyokun içinde bulunan C vitamini vücudu mikroplara ve enfeksiyonlara karşı korur. Nutrition & Metabolism dergisi, düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiğini duyurdu.

Besin değerleriyle de sağlıklı bir diyet sunan manyok, bir günlük C vitamini, manganez ve lif içeriğini karşılıyor. Healthline yazarları, manyok bitkisinin kilo verme sürecinde de etkili olabileceğini savunuyor. Manyok kökünü tüketirken, aşırıya kaçmamakta faydavar.

Manyokun kökleri bilinçsizce tüketildiğinde mide ağrısı, yanma, baş ağrısı gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Manyok yenmeden önce kesinlikle soyulmalı ve pişmiş şekilde tüketilmeli. Pişirmeden önce 48 ila 60 saat bekletmesi de manyokun içeriğinde toksisiteyi azaltacaktır.

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