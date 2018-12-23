Manyezit ocağında dinamit patladı: 1 işçi öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, manyezit ocağında dinamit patlaması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Bozburun köyünde özel bir firma tarafından işletilen manyezit ocağında öğlen saatlerinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, firma tarafından ocağa yerleştirilen dinamitin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu ocakta çalışan işçilerden 37 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yer altına açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlandığını kaydeden yetkililer, çalışma esnasında dinamitin belirlenmeyen bir sebeple patladığını belirtti.

Olay yerine ulaşan Aşkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlama olan sahada güvenlik önlemleri aldı, Aşkale Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldız'ın cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.