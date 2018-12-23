THY- Euroleague
0553 313 94 23

Manyezit ocağında dinamit patladı: 1 işçi öldü

23 Aralık 2018 Pazar 18:35
Manyezit ocağında dinamit patladı: 1 işçi öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, manyezit ocağında dinamit patlaması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesine bağlı Bozburun köyünde özel bir firma tarafından işletilen manyezit ocağında öğlen saatlerinde patlama meydana geldi.

Yetkililer, firma tarafından ocağa yerleştirilen dinamitin kontrolsüz şekilde patlaması sonucu ocakta çalışan işçilerden 37 yaşındaki Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yer altına açılan 3 metrelik deliklere dinamit yerleştirilerek patlatma yapılması planlandığını kaydeden yetkililer, çalışma esnasında dinamitin belirlenmeyen bir sebeple patladığını belirtti.

Olay yerine ulaşan Aşkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlama olan sahada güvenlik önlemleri aldı, Aşkale Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldız'ın cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:35
  1. Aşkale
  2. Erzurum
  3. Manyezit
  4. ocak
  5. ölü
  6. patlama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!
    1. Bakan Albayrak'tan kritik açıklama!
    2. Ziya Sözen 'pezevenk' Müjdat ve..
    3. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    4. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    5. Macron Trump'a zıpladı! "Müttefik..
    6. Manyezit ocağında dinamit patladı: 1..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Sudan'da gösteriler 2 bölgeye daha..
    9. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    10. Bulduğu patlamamış top mermilerini..
    11. Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğu
    12. Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?
    13. Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    15. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    16. Ardahan'da ulaşıma sis engeli
    17. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    18. Aşkale'de manyezit ocağında patlama! 1..
    19. Alman mahkemesinin "İslam din dersi..
    20. Cenazeden dönenleri taşıyan midibüs..
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak