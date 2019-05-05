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Manyas’ta camilerde mukabele okunmaya başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camiler de mukabeleler okunmaya başlandı.

05 Mayıs 2019 Pazar 18:14
Manyas’ta camilerde mukabele okunmaya başladı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camiler de mukabeleler okunmaya başlandı.


Manyas’ta ki camiler de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her yıl olduğu gibi Kur’an okuması olan mukabele ibadetinin Manyas’ta ki tüm camilerde başladığını ifade eden Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı “Ramazan ayının feyzinden en iyi şekilde faydalanmak için ibadetlerimize bu ayda daha ağırlık verelim” dedi. Müftü Aydınlı bu Ramazan ayında İmam-Hatip uygulama camisinde hatimli teravih kılınacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 18:14
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