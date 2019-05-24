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Manyas’ta 180 bin dekar arazi su ile buluşacak

Marmara Bölgesinin en önemli ve büyük barajlarından olan Manyas Barajından bu yıl 180 bin dekar tarımsal alan sulanacak.

24 Mayıs 2019 Cuma 15:43
Manyas’ta 180 bin dekar arazi su ile buluşacak

Marmara Bölgesinin en önemli ve büyük barajlarından olan Manyas Barajından bu yıl 180 bin dekar tarımsal alan sulanacak.


Manyas Barajı sağ sahil sulama projesinden Bandırma-Ergili pompajı ile birlikte 126 bin dekar alan sulamaya açılırken, yapımı yüklenici firma tarafından proje değişimi istemiyle tasfiyeye giden ve kapalı sistem olan sol sahil sulama projesinden ise 28 bin dekar tarımsal alan sulanacak. Devlet Su İşleri yetkililerinden alınan bilgilere göre Manyas Gölü ve derelerden ise 40 bin dekar alanın sulanması bekleniyor. Manyas Barajından geçtiğimiz yıl Bandırma’nın Aksakal ve Ergili- Doğa mahallelerine su dağıtımı yapan Ergili pompajı dahil olmak üzere sağ sahil bandında 112 bin dekar, sol sahil bandında ise 27 bin 700 dekar alanın sulandığı açıklandı. Bu yıl toplam Manyas barajı ve derelerden 180 bin dekar tarım alanının sulanması hedeflendiğini kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 15:43
  1. doğa

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