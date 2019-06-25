Manyas Kaymakamı Kaya’nın babalık sevinci
Balıkesir’in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya’nın bir oğlu oldu.25 Haziran 2019 Salı 21:24
Balıkesir’in Manyas ilçesinin Kaymakamı Muhammed Kaya’nın bir oğlu oldu.
Muhammed-Dilara Kaya çiftinin Balıkesir’deki bir özel hastanede sezeryanla bir erkek çocukları oldu. Kaya ailesinin ilk çocukları olan ve Ali İmran adı verilen bebeğin 4 kilo 240 gram ağırlığında dünyaya geldiği belirtildi. Ali İmran bebeğin ve annesinin sağlık durumlarının iyi oldukları açıklandı.
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