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Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:45
Manuel terapi ile ağrılara doğal çözüm

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, ağrı ve hareket zorluğu tedavisinde, doğal ve ağrısız tedavi yöntemi olan manuel terapi ile kısa sürede etkili sonuç alındığını söyledi.


Manuel terapiyi, "Herhangi bir cihaz ya da makineyi kullanmaksızın sadece elle uygulanan bir fizik tedavi şekli" olarak tanımlayan Doç. Dr. İrfan Koca, "Manuel terapide, kas spazmı, kas gerginliği ve eklem disfonksiyonunun neden olduğu ağrıları azaltmak ve eklemlerin normal fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlamak için yalnızca eller kullanılır" dedi.


Yüzde 95 başarı oranı


2 bin 500 yıldır uygulanan manuel terapinin alternatif tıpgibi algılansa da gerçekte Klasik Batı tıbbının uygulama alanı içerisinde olduğunu belirten Doç. Dr. İrfan Koca, " Doğal ve kişiye özgü bir tedavi yöntemi olan manuel terapide lenf ve dolanım sistemi, yumuşak dokular, eklem ve kemikleri içeren, vücuttaki yapı ve sistemlere yoğunlaşan birçok tekniği kapsar. Özellikle kas iskelet sistemine ait yaralanmaların ve fonksiyonel bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Bel ve boyun fıtıkları, omurga kilitlenmeleri, tortikolis gibi şiddetli boyun spazmları, sakroiliak sendrom denilen kalçalarda ki sağrı ve leğen kemikleri arasındaki eklemlerin kilitlenmelerinde, kontraktürlerde ve hatta bazı iç organ rahatsızlıklarında bile oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Güvenilir ellerde uygulanan manuel terapinin başarı oranı yüzde 95’dir" ifadelerini kullandı.


Yan etkisi olmayan tedavi yöntemi


Doç. Dr. Koca, manuel terapinin avantajlarını anlatarak, "Problem olan bölgeye direkt uygulama yapılır. Klasik tedavilere göre daha kısa sürede sonuç verir. Diğer tedaviler gibi iş gücü kaybına neden olmaz. Akut durumlarda tek seanslık tedavi ile bile problem çözülebilir. Manuel terapi tamamen doğal ve ağrısız bir tedavi yöntemidir.İlaç tedavileri veya ameliyat ile ilişkili birçok yan etki ve komplikasyon manuel terapide görülmez. Manuel terapinin etkin ve güvenli uygulanması için, lokomotor sistemin anatomik, biyomekanik ve nörofizyolojik olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı hekim tarafından değerlendirilmeli, lüzum halinde MR ve diğer tetkik sonuçları da gözden geçirilmelidir. Manuel terapi haftada ortalama 2 kez yapılır. Çok ciddi olmayan durumlarda 3, orta seviyede 5, ileri seviyede ise 8 seans kadar uygulanması gerekebilir. İleri düzeyde kemik erimesi, enfeksiyon veya iltihabi hastalık, kırık, güçsüzlük gelişme riski olan boyun bel fıtıkları, bilişsel fonksiyon yetersizliği, ileri düzey kalp hastalığı gibi durumların mevcudiyetinde manuel terapi yapılmamalıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:45
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