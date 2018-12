Mantık dersindeki söylemler üzerine

Ayşe Rânâ Uyar

Mantık dersinde hocamız bizlere, varlıklar arasındaki ilişkiden benzerlikten bahsetti. Ve birbirine benzer olan, ya da ilişki olan şeyleri, genelleme konusunda dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Mesela her ağaç yeşildir. O halde her yeşil, ağaç mıdır? Tabi ki değil. Bunun gibi, aralarında benzerlik yahut irtibat bulunan şeyler hakkında, genelleme yapmak için, farklı bakış açılarından da bakmak lazım geldiğini anlattı. Ayrıca bir de film izletti.

Filmde bir çölde bedevi bir adam, tek başına ilerlerken, birden karşısına harikulade bir saray çıkar. Adam sarayın içine girer ve ilerlemeye başlar. Derken karşısına o ana değin hiç görmediği kadar güzel bir sandalye çıkar. Ve adam kendi kendine “Bu mükemmel sarayı olsa olsa şu sandalye yapmıştır” der. Sarayı gezmeye devam eder. Bir de ne görsün! Karşısında daha önce hiç görmediği kadar güzel, her bir ayrıntısı farklı bir malzemeden yapılmış, üstelik sarayın her tarafında kullanılan altın ve elmas gibi değerli taşlar kullanılarak yapılmış, mükemmel bir masa. Adam yine kendi kendine “Evet evet işte bu, bu masa önceki sandalyeden de daha güzel ve sanatlı, üstelik sarayın her tarafında kullanılan altın ve elmas bu masada da var, olsa olsa bu sarayı şu masa yapmıştır” der. Masayı hayranlıkla incelerken bir de ne görsün. Masanın üstünde öyle parıl parıl parlayan bir kitap ki, adamın gözlerini kamaştırır. Adam ilk şaşkınlığını attıktan sonra, kitabın sayfalarını yavaşça çevirmeye başlar. Her bir sayfasını çevirmesinde adamın şaşkınlığı bir kat daha artar. Çünkü kitabın her bir sayfası, sarayın yapımında kullanılan her bir madeni tek tek anlatıyor. En ince detaylarına kadar, sarayın bütün plan ve çizimlerini gösteriyordu. Üstelik her bir harfi altın, elmas veya yakuttandı. Bu kitabı gören adam, kendinden emin bir şekilde, “işte bu, kesinlikle bu sarayı, kullanılan bütün maddeleri en ince özelliklerine kadar anlattığına ve her bir odasının en detaylı çizimlerini gösterdiğine göre, sarayla en fazla alakalı olan bu kitaptır. O halde bu sarayı dahi, o yapmıştır” der.

Eve döndüğümde o gün izlediğim filmi düşünüyordum. Çok ilginç bir filmdi. Yani biz insanlar da, doğduktan sonra, sanki filmdeki o bedevi adam gibi, gözümüzü şu harika dünyada açıyorduk. Daha sonra her gördüğümüz şey, belki bir öncekinden daha güzel ve ilginç olabiliyordu. Mantık hocam tüm bu canlıları, ağaçları, otları, insanları vs. tabiatın yaptığını söylüyordu.

Fakat tabiat neydi ki? Olsa olsa her bir sayfasında, bu canlıların nasıl yaratıldığı yazılan bir kitaba benziyordu sanki. Bir sayfasını açıyorduk, biyoloji anlatıyordu, diğer bir sayfasını açtığımızda kimya, bir başkasını açtığımızda bize fizik anlatıyordu.

Filmdeki, sarayla en fazla irtibatı bulunan, sarayın bütün planlarının çizili olduğu kitaba ne kadar da benziyordu. İyi ama, her kitabın bir yazarı yok muydu? Oysa Tabiat da bir kitaptı. O halde onu da yazan bir kâtip olmalıydı. Hem öyle bir kâtip olmalıydı ki, bütün dünya hatta bütün kâinat, olsa olsa onun bir kânun kitabı olmalıydı.

Sonraları; bana düşen, dersi anlatan hocalarımın ne söylediklerini değil, onların anlattığı derslerin bana ne söylediklerini anlamam olmalı diye düşünmüştüm.