Mantı Festivali ile 2 ton mantı 10 bin kişiye ikram edilecek

Lezzet şöleninin yaşanacağı Mantı Festivali ile vatandaşlar aileleri ile birlikte mantının tadına doyasıya varacak. Ayrıca festivalde çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle birlikte Grup İmera konseri de yer alacak.

Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD)’ın düzenlediği 1. Mantı Festivali Ümraniye Santral Etkinlik alanında gerçekleşecek.

PROGRAM:

Tarih: 16/09/2018 PAZAR

Saat: 13:00

Yer: Ümraniye Santral Etkinlik Alanı