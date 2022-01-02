Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Mantarlı tavuk sote tarifi
Mantarlı tavuk sote, kolay ama bir o kadar da lezzetli bir tarif.
Mantarlı tavuk sote tarifi
Mantarlı tavuk sote malzemeler
- 600 gram tavuk pirzola
- 400 gram mantar
- 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı domates sosu (2 adet domates)
- 3-4 adet sarımsak
- Kekik, karabiber, pul biber
- Tuz
- Yarım su bardağı sıcak su
Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?
Kuşbaşı doğranmış tavuk eti tencereye alınır, kapağı kapatılarak suyunu çekene kadar kavrulur. Doğranmış mantar eklenerek tencerenin kapağı tekrar kapatılır, 5 dk. kadar pişirilir. Daha sonra sıvı yağ, domates salçası eklenerek 1-2 dk. daha pişirilir. Domates sosu, sarımsak, kekik, karabiber, pul biber ve tuz eklenir. Yarım su bardağı sıcak su ilave edilerek 3-4 dakika pişirilir, ocaktan alınır.