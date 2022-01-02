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Kadın - Aile Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Mantarlı tavuk sote tarifi
Kadın - Aile

Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Mantarlı tavuk sote tarifi

Mantarlı tavuk sote, kolay ama bir o kadar da lezzetli bir tarif.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 13:18:00 - 2022-01-02 13:36:23
Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır? Mantarlı tavuk sote tarifi

Mantarlı tavuk sote tarifi

Mantarlı tavuk sote malzemeler

  • 600 gram tavuk pirzola
  • 400 gram mantar
  • 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı domates sosu (2 adet domates)
  • 3-4 adet sarımsak
  • Kekik, karabiber, pul biber
  • Tuz
  • Yarım su bardağı sıcak su

Mantarlı tavuk sote nasıl yapılır?

Kuşbaşı doğranmış tavuk eti tencereye alınır, kapağı kapatılarak suyunu çekene kadar kavrulur. Doğranmış mantar eklenerek tencerenin kapağı tekrar kapatılır, 5 dk. kadar pişirilir. Daha sonra sıvı yağ, domates salçası eklenerek 1-2 dk. daha pişirilir. Domates sosu, sarımsak, kekik, karabiber, pul biber ve tuz eklenir. Yarım su bardağı sıcak su ilave edilerek 3-4 dakika pişirilir, ocaktan alınır. 

 

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