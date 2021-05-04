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Yemek Tarifleri Mantar çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü mantar çorbası
Yemek Tarifleri

Mantar çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü mantar çorbası

Sütlü mantar çorbası yapılışı | İftara farklı bir çorba hazırlamak istiyorsanız; biraz mantar biraz da sütle leziz bir çorba hazırlayabilirsiniz. Peki, sütlü mantar çorbası nasıl yapılıyor? Tam ölçülü mantar çorbası

Yeniakit Publisher
2021-05-04 18:14:00 -
Mantar çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü mantar çorbası

Leziz bir çorbaya kim ‘hayır’ diyebilir. İftar için farklı bir çorba tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Mantar çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 350 gram mantar
  • 1 adet limon
  • 1 su bardağı süt
  • 4 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber

Mantar çorbası nasıl yapılır?

Öncelikle mantarları yıkayın ve küp küp doğrayın.

Mantarları bir tencereye alın. Mantarların üzerine limon suyu gezdirin.

Tencereye mantarların üzerini geçecek kadar su koyup haşlamaya bırakın.

Başka bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.

Unu ekleyip kavurun.

Unun rengi dönünce sütü yavaş yavaş ekleyin.

4 su bardağı su ve baharatları ekleyin.

Mantarların suyunu süzüp sütlü karışımın içine ekleyin.

Çorba kaynayınca ocağın altını kısın.

5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.

Afiyet olsun.

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