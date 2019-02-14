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Mansur Yavaş'tan taksicilere ziyaret

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Ankara'da Uber'e ihtiyaç olmadığını düşünüyorum"

14 Şubat 2019 Perşembe 12:27
Mansur Yavaş'tan taksicilere ziyaret

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da Uber'e ihtiyaç olmadığını düşünüyorum." dedi.

Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Çankaya Bülten Sokak'taki taksi durağında taksicilerle buluştu. Taksici esnafıyla çay içen Mansur Yavaş, şikayet ve istekleri dinledi.

Yavaş, görüşme sonrası yaptığı değerlendirmede, "İstanbul'u bilmem ama Ankara'nın taksicilerinden şu ana kadar hiçbir şikayet gelmedi ücret konusunda. Çünkü Uber'e olan talep duyulan şikayet nedeniyle daha çok İstanbul'da bunu basından okuyoruz. Ama Ankara'da bugüne kadar taksicilerimizin ne yolu uzatması, ne fiyat konusunda veya binen müşterilere yaptıkları uygulamalarla ilgili hiçbir şikayet yok. Gayet iyi nazikler, iyi davranıyorlar. Dolayısıyla ben Ankara'da Uber'e ihtiyaç olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Seçimlerde rakibi olan Ak Partili Mehmet Özhaseki'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile dağıtacağı Ankara döneri için yorum yapmak istemediğini belirten Yavaş, ''Siyasetteki hakaret üslubunu hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Bu tür olayları da tasvip etmiyorum. Çünkü her gün televizyondan izliyoruz. Bence proje konuşsa herkes daha iyi olur.'' ifadesini kullandı.

Yavaş, daha önce belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı'nın Ankara'ya göre çok küçük olduğu konusunda, rakibi Özhaseki ile kıyas yapılması gerektiğini belirterek, ''40 bin nüfuslu Beypazarı'na 500 bin turist geliyordu benim bıraktığımda. Eğer kıyas o şekilde yapacaksak Kayseri'nin nüfusuyla oraya gelen turist sayısını hesap ederseniz yapılan işin boyutu ortaya çıkar." dedi.




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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:27
  1. CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş
  2. taksiciler
  3. Uber

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