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Mansur Yavaş'tan Siteler esnafına metro sözü

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş:- "Benimkinin bir tek farkı var, Siteler üzerinden havaalanına gitmesini istiyoruz. Daha çok insan taşıyacağına inanıyoruz"- "Belediye Başkanının kalkıp başka siyasi partilere laf yetiştirme, onların genel başkanına laf uzatma yetkisi asla yoktur"

15 Şubat 2019 Cuma 21:17
Mansur Yavaş'tan Siteler esnafına metro sözü

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile Kızılay-Esenboğa Havalimanı metro projesi güzergahı konusunda farklı düşündüğünü belirterek, "Benimkinin bir tek farkı var, Siteler üzerinden havaalanına gitmesini istiyoruz." dedi.

Yenimahalle'de Gümüşhaneliler Derneği üyeleriyle bir araya gelen Yavaş, belediyede katılımcı, şeffaf ve herkesin fikrini alan bir yönetim anlayışını benimseyeceğini bildirdi.

Yavaş, "Eski belediye başkanımız 25 ilçe belediye başkanı ile oturup aynı sofrada yemek yememiş. İlk yapacağımız işlerden birisi inşallah 25 başkanla oturup Ankara'nın sorunlarını birlikte tartışacağız." diye konuştu.

- "Daha çok insan taşıyacağına inanıyoruz"

Esenboğa Havalimanı metro projesine öncelik vereceğini belirten Yavaş, 9 ay içerisinde çalışmanın keşfini ve projesini tamamlayacağını iddia etti.

Metro güzergahını Siteler üzerinden yapacağını aktaran Yavaş, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Özhaseki ile beraber duraklarımız aynıdır. Çünkü Ankara büyükşehir Belediyesine ulaşım planına sunulan bir proje var, onun üzerinde çalışılıyor. Benimkinin bir tek farkı var, Siteler üzerinden havaalanına gitmesini istiyoruz. Daha çok insan taşıyacağına inanıyoruz. Onların projesinde havaalanına 'Kuyubaşı'ndan, Keçiören'den gidecek' deniliyor. İnşallah bunların gerek taşeronluğunda, gerek yapımında mutlaka sizler de görev alacaksınız. Metro projelerimizin toplamı 1 milyar 880 milyon dolar. Ankara'nın bütçesi bunları yapmaya yeter."

- "Belediyenin parasını dikkatli harcayacağız"

Belediye'nin bütçesinden yapacağı harcamalarda dikkatli olacağını vurgulayan Yavaş, "Belediyenin bütçesini harcarken kendi paramızdan daha çok değer vererek harcama yapacağız. Kul hakkı var, yetim hakkı var. Projelerin birçoğunu bu şekilde gerçekleştireceğiz. Sizin paranızı daha üstün tutmak suretiyle birçok hizmete daha çok para ayıracağız." ifadesini kullandı.

Hizmetleriyle ön plana çıkacağını belirten Yavaş, Kızılırmak suyunu akıtarak, Gölbaşı ve Bala ilçeleri arasında bin kilometrelik alanı sulu tarımla buluşturacağını anlattı.

- "Köylü köyde yaşamaya devam etsin"

Belediye başkanının sadece kendi işini yapması gerektiğini ifade eden Yavaş, "Belediye Başkanı kalkıp başka siyasi partilere laf yetiştirme, onların genel başkanına laf uzatma yetkisi asla yoktur." dedi.

Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 21:17
  1. Belediye Başkan adayı
  2. CHP
  3. Fethi Yaşar
  4. Mansur Yavaş
  5. seçim2019

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