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Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:17
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ODTÜ Rektörü Prof. Dr.Mustafa Verşan Kök ile görüşerek belediye olarak öğrenciler için bir yurt inşa edip üniversiteye hibe edebileceğini söylediğini bildirdi.

Yavaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, ODTÜ'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan öğrenci yurduna ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavaş, "ODTÜ Rektörü Sayın Mustafa Verşan Kök ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede öğrenciler için yurt ihtiyacı doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yurt inşa edip ODTÜ'ye hibe edebileceğimizi kendilerine ilettiğimi kamuoyuna duyururum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:17
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