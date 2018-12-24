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Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu

24 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyareti

ANKARA (AA) - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Yavaş'ın CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından partiden ayrılırken açıklamada bulunan Yavaş, "Adaylığımın kesinleşmesinden sonra ilk defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretine geldik ve kendisine bize duyduğu güvenden dolayı teşekkür ettik. Çalışmalara başladık, bunla ilgili de kısa bilgiler verdik." dedi.

Gazetecilerin, "Seçim kampanyanızda partiler arası koordinasyon nasıl sağlanacak?" sorusuna Yavaş, "Bugün Anıtkabir ziyaretimize hem CHP İl Başkanı ve il yöneticileri hem de İYİ Parti Ankara İl Başkanı ve ilçe yöneticileri katıldı. Bundan sonra da ortak bir şekilde kampanyayı yürütmeyi planlıyoruz." yanıtını verdi.

"Başka partileri de ziyaret edecek misiniz?" sorusu üzerine Yavaş, "Evet, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanını ziyaret edeceğim." diye konuştu.

Mansur Yavaş, genel merkezden ayrılırken partililerle de bir süre sohbet etti.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
  1. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  2. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Teşekkür
  4. ziyaret

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