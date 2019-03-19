0553 313 94 23

Mansur Yavaş'tan flaş Sezai Temelli açıklaması!

Millet İttifakı ve CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin açıklamasıyla ilgili olarak flaş ifadeler kullandı. Mansur Yavaş, "Terörden araya mesafe koymamış, PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz" dedi.

19 Mart 2019 Salı 11:44
Mansur Yavaş'tan flaş Sezai Temelli açıklaması!

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mansur Yavaş'a İYİ Parti Nallıhan Belediye Başkan adayı Abdulfettah Güngör eşlik etti. Burada mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yavaş, daha önce Çayırhanspor'da futbol oynadığını kaydetti. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin Ankara'yı bilmediğini öne süren Yavaş, "Çayırhan'ı belki hayatında hiç duymadı. Dolayısıyla hizmet ederken geçen dönemki bürokratlar ne derse ona göre hizmet edecek. Yanına yanaşmanız mümkün değil. Geçen Ankara Ticaret Odası'na gitti. Önce polis köpekleri gitti orayı bir aradı. Arkasından içeri giren herkesin üstünü başını aradılar. Bir de geniş bir bariyer koydular 'insanlar yanaşmasın' diye. Şimdiden böyle yaparsa, yarın kazara seçilirse yanına gidebilir misiniz?" dedi.

'Ulaşım problemini çözeriz'

Mansur Yavaş, banliyo tren hattını Çayırhan'dan Elmadağ'a kadar uzatmak istediklerini belirtti. Bunun projesinin yapıldığını, kamulaştırılmasının bittiğini kaydeden Yavaş, "Ayaş tünelinin çok az delinecek yeri kalmış. İmkan olursa bir ucu Elmadağ'da bir ucu Çayırhan'da olacak şekilde yapmaya çalışacağız. Bir de ulaşımda şikayet var Çayırhan'da. İnşallah ayın birinde biz görevi aldıktan sonra, aynı hafta mazbatayı ne gün alırsak buranın da ulaşım problemini çözmek iki dudağımızın arasında. Ne meclis kararı istiyor, ne bir şey. Bir talimatla ulaşım problemini çözeriz" diye konuştu.

'Bir de Allah'ın hesabı var'

Mansur Yavaş,Çayırhan'dan sonra Çankaya Mühye köyünde muhtarlarla istişare toplantısına katıldı. Yavaş'a Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Mansur Yavaş, seçime kadar daha çok çalışacaklarını kaydederek, "Onların bu yaptıklarına göre 10 puanı 15 puan yapacağız. 15 ise 20 puan yapacağız, inşallah sandığa gömeceğiz. Sandığa sahip çıkacağız. Üzülmeyeceğiz, her şeyi deneyecekler görüyorsunuz ama bir de Allah'ın hesabı var. Onu asla bozamayacaklar" şeklinde konuştu.

'Hür iradesiyle oy kullanan herkesin oyuna talibiz'

Üçüncü kez aday olduğunu hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Eğer bir dertleri varsa, bütün devletin imkânları ellerinde. Didik didik ettiklerine eminim, bir şey olsa ortaya çıkartırlardı. 10 gün kala bunlarla uğraşıyorlar. Şimdi de bu provokasyona katılanlardan birisi de Sezai Temelli denen HDP'nin başkanı. Şimdi bakın, akıl var mantık var. Gerçekten Mansur Yavaş'ı HDP'liler seçmek istese şu lafı eder mi? Bu aleyhe, sırf seçtirmemek için, AK Partililerin eline koz vermek için yapıyor, bu kadar basit. Biz de hemen cevap verdik. Hemşerim biz hür iradesiyle oy kullanan, vergi aldığımız herkesin oyuna talibiz. Terörden araya mesafe koymamış, PKK ile bağını koparmamış insanlarla işimiz olmaz. 'Yürü işine' diye cevap verdik."

'Hizmet etmeye geliyoruz'

Mansur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde aldığı işçilerinden kimsenin FETÖ'den atılmadığını söyledi. Rakibi Mehmet Özhaseki'ye tepki gösteren Yavaş, "İyi de kardeşim senin belediyenden 220 tane FETÖ'den adam atılmış. Beypazarı Belediyesi'nden benim dönemimde işe aldığım bir kişi atılmamış. Eğer terörist arıyorsan kendine bak. Teröriste 'gerilla' diyen, ondan sonra bu yayılınca bu kendi sözünü dünyada ilk defa yasaklatan başka bir kimse yok. Madem utanacaktın söylemeseydin öyle değil mi? Artık biz bunlardan bıktık, önümüze bakıyoruz. Hizmet etmeye geliyoruz." dedi.

Soruşturma açılmıştı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:44
  1. Tunceli
  2. Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  3. Sezai Temelli
  4. HDP
  5. CHP
  6. İYİ Parti
  7. Millet İttifakı
  8. yerel seçimler
  9. açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan rüzgâr ve jeotermale 300 milyon dolar
    1. 2019 büyüme hedefi yüzde 5! Sanko’dan..
    2. Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat..
    3. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    4. DBP'li Nurhayat Altun'a 10 yıl hapis!
    5. “Çanakkale Zaferi” sergisi
    6. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    7. E.Yeni Malatyaspor haftalar sonra..
    8. “Ekonomisini büyüten bir Türkiye var”
    9. Şiro Çayı Pütürge’yi kalkındıracak
    10. İran'ın nükleer anlaşmayla Batı'ya..
    11. Sadece CHP değil Yunan da rahatsız oldu!
    12. Hakkari polisi sevindirmeye devam..
    13. Şuhutlu kursiyerler el emeği..
    14. Mansur Yavaş'tan flaş Sezai Temelli..
    15. Dicle EDAŞ seçim hazırlıklarını..
    16. Yedigöze Barajı İçme Suyu Projesi’nın..
    17. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın, Umurlu’da..
    18. Polisi şehit eden teröristin otel..
    19. Badminton il birinciliği tamamlandı
    20. 2 genç çiftçiye 68 küçükbaş hayvan
    21. Motosiklet kazasında sürücü öldü,..
    22. 2023’te hedef yüzde 65 yerli ve..
    23. Alaşehir Belediyesi’nden muhteşem..
    24. Balkondan düşen adam 10 gün sonra öldü
    25. Bakan Kurum açıkladı: Yüzde 80 azaldı
    26. Prof. Dr. Söylet’ten Osmaneli’ne..
    27. Kurum’dan Kars’a millet bahçesi sözü
    28. Cumhur İttifakı üyelerinden kapalı..
    29. İstanbul’da suç örgütüne operasyon
    30. Firari FETÖ şüphelisi saklandığı evde..
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti