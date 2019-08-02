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Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Saraçhane’deki başkanlık binasında ziyaret etti. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve beraberindekileri kapıda karşıladıktan sonra makam odasına geçti.


İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine çiçek takdim eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti. Mansur Yavaş, Ankara’dan getirdiği hediyeleri İmamoğlu’na verdi. İmamoğlu ise İstanbul hatırası olarak Anadolu Hisarı’nın resmedildiği bir tablo hediye etti. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.


Maksimum iş birliğine inandığını ifade eden İmamoğlu, tümüyle deneyimleri birleştirerek Türkiye’nin kazançlı çıkacağı bir süreci tüm vatandaşlara yaşatacaklarını söyledi.


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise katılımcı, şeffaf şekilde bir şekilde hizmet ederek Türkiye’ye örnek olmayı hedeflediklerini kaydetti.


“İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek”


İSKİ yönetimindeki istifalarla ilgili soruya cevap veren İBB Başkanı İmamoğlu, “İSKİ yöneticilerinin takdiridir ama hem kurum içinde çalışmak istediklerimiz var, hem kurum dışından sürece katmak istediğimiz ekibimiz var. Bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek. Bugüne kadar doğru yapılan hizmetlerin bu şehre emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:12
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