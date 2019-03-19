CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'tan CHP'lileri kızdıracak sözler: Siz çetesiniz!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın 1999 yılında Ankara Beypazarı belediye başkanı seçildiği yıldaki yaptığı konuşma gündeme bomba gibi düştü.

Yavaş konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor.

"İkide bir Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist kör Eşber'i ve Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip,ülkücüleri mafya ve çete ilan edin azılılara soruyorum bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz"

Yavaş, konuşmasına şöyle devam ediyor.

"Değerli hemşehrilerim önümüzde mahalli seçimler var sayın genel başkanımız ve misafirlerimizin huzurunda tekrar soruyorum yapılan ilk mahalli seçimlerinde en az yüzde 51 oy almayı ve belediye başkanlığını genel başkanımıza hediye etmeye söz veriyor musunuz..."