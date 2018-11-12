0553 313 94 23
impression

Mansur Yavaş'tan 'adaylık' paylaşımı: Ankara sıradan bir kent değil

Beypazarı eski belediye başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimlerde muhalefet partilerinin ortak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:44
Mansur Yavaş'tan 'adaylık' paylaşımı: Ankara sıradan bir kent değil

Yavaş’ın sosyal paylaşım sitesinden paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

Adaylığım konusundaki teveccühün şahsıma değil Ankaralılara gösterildiğine inanıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun derdi Ankara olanlara verilen değerin ifadesidir. Uzlaşı ve ortak akla dayalı günlük siyasi çekişmelerden uzak huzurlu bir Ankara yönetimi istenmektedir.

Ankara sıradan bir kent değil, Ülkemizin Başkentidir. Ankara’yı, zamana ve zemine göre değişebilen politik ihtiraslara göre okumak; bu kente yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gösterilen ilginin ideolojik taassuptan uzak durup Ankara’yı merkeze almamız olduğuna inanıyorum.

Ben aday olsam da olmasam da Ülkemize yakışır bir Başkent için ve 20 yılı aşkın tahribatın artık sona erdirilmesi için siyasi partilerin uzlaşıp bir araya gelmesi artık ihmal edilemez bir zorunluluktur. Başkente siyaset gözlüğü ile bakılamaz .

Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 13:44
  1. Ankara
  2. mansur yavaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK vurmaya devam ediyor! 38 terörist öldürüldü
    1. TSK vurmaya devam ediyor! 38 terörist..
    2. Meteorolojiden İstanbul uyarısı!
    3. Afganistan'da Taliban saldırısı! 25 ölü
    4. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 'Ses..
    5. Sivasspor’da futbolculara 3 gün izin..
    6. Askerlik borçlanmasıyla emeklilik..
    7. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..
    8. İşte Kaşıkçı'nın son sözleri
    9. Mansur Yavaş hangi partiden aday olacak?
    10. AK Parti'den son dakika açıklaması:..
    11. Esenyurt’ta kültür sanat atağı
    12. Tam 50 bin kişi! Türkiye'ye maliyeti..
    13. AK Parti belediye başkan aday..
    14. Bilim ve planetaryum merkezi..
    15. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    16. Gaziosmanpaşalı öğrencilere uygulamalı..
    17. Bayrampaşa’da ‘Sepet Sepet Geri..
    18. ‘Başkanım sanatını konuşturmuş’
    19. ‘Stratejik Vizyon Sahibi Siyasetçi’
    20. Mansur Yavaş'tan 'adaylık' paylaşımı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam bir facia, katliam, tek kelimeyle intihar!
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Skandal tutuklamaya vatandaşlardan sert tepki! #AtatürkİlahDeğildir
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta
    Alman Ordusu'ndan korkunç plan! Tek tek öldüreceklerdi, dünya şokta

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”
    Bir 10 Kasım daha böyle geçti! “Hz. Muhammed'in kabrinin yıkılmasına mani oldu”