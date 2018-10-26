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Mansur Yavaş'tan yerel seçimde adaylık açıklaması

2014'te yapılan seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olan Mansur Yavaş, 2019 seçimleri için kendisiyle herhangi bir temasın kurulmadığını söyledi.

26 Ekim 2018 Cuma 09:31
Mansur Yavaş'tan yerel seçimde adaylık açıklaması

Son yerel seçimde Melih Gökçek'e karşı Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP, seçimi kaybetmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu kez almak isteyen CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterip göstermeyeceği ise son günlerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başladı.

Temas yok

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, kendisiyle bir temas kurulmadığını ve gelişmelere göre hareket edeceğini söyledi.

"Bir kenarda kalıp izliyorum''

Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 09:31
  1. mansur yavaş
  2. melih gökçek
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. CHP

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