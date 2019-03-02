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Mansur Yavaş'ın "tehdit edildiği" iddiası

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş'ın tehdit edildiği ve koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun olmadığı bildirildi

02 Mart 2019 Cumartesi 17:03
Mansur Yavaş'ın "tehdit edildiği" iddiası

ANKARA (AA) - Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 17:03
  1. Ankara Valiliği
  2. CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mansur Yavaş
  3. seçim2019

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