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Mansur Yavaş’ın 'Ankara' gafı olay oldu: Adam Ankara'ya deniz getirmiş!

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf dalga konusu oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 21:28
Mansur Yavaş’ın 'Ankara' gafı olay oldu: Adam Ankara'ya deniz getirmiş!

 yeniakit.com.tr 

Twitter hesabında 'sevgililer günü'ne dair mesaj yayınlayan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Benim iki büyük sevdam var; biri Ankara, diğeri ise ailem ve sevgili eşim Nursen. Sevdiklerinizle huzur ve bereket içinde yaşayacağınız bir Ankara’da, bir sonraki 14 Şubat’ta görüşmek üzere.” ifadelelerini kullandı.

Ancak sosyal medya mesajında paylaştığı fotoğraf İzmir’de çekilmiş bir fotoğraf olunca sosyal medya kullanıcılarının dalga konusu oldu.

 

İşte Twitter mesajını yorum yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcılarının bazı mesajları: 

"Foto da Ankara dan olaydı iyiydi :))"

"Adam Ankaraya deniz getirmiş Daha ne istiyorsunuz lannn"

- "Yalnız Ankara seni terketmiş gibi duruyor Başkan.. Ankarada sahil yok denizde"

- "İki aşkınızı aynı anda yaşayamıyorsunuz sanırım başkanım. Fotoğraf Ankara’da değil #YavasYavasAnkara"

- "Ankara denize sıfırmış mansur"

- "Evet arkadaki denizden Ankara sevdanız çok belli.. Bırak şimdi başkan.. Ankara bahane İstanbul şahane.. Yeme bizi..."

- "Başkanım "Ankara'nın bağları" türküsünü sahilde klibini çeken Angara'lı (?) türkücüler gibi olmuş fotoğraf.. Mutluluklar.."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 21:28
  1. İstanbul
  2. CHP'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş
  3. Ankara
  4. Mansur Yavaş
  5. İzmir

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