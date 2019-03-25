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Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı sebebi ile kabir ziyaretine gelen Mansur Yavaş'a vatandaşlar sert tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Yavaş, korumaları tarafından mezarlıktan uzaklaştırılarak ziyaretine son verdi.

25 Mart 2019 Pazartesi 12:04

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- Merhum Muhsin Yazıcıoğlu vefatının onuncu yılında mezarı başında anılıyor. Vefat yıldönümü sebebiyle Tacettin Dergahı'ndaki mezarlığına ziyarete gelen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, vatandaşların sert tepkisi ile karşılaştı.

Merhumun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, Yavaş ile selamlaştıktan sonra beraberindekileri ile birlikte oradan ayrıldı. Daha sonra Yavaş'a vatandaşlar sert tepki gösterdi. Mansur Yavaş yaşanan gerginlikten sonra korumalarının yardımıyla ziyaretini sonlandırarak mezarlıktan ayrıldı.

yeniakit.com.tr kameralarının tepkiyi sorduğu Yavaş; 'Tepki yok. Ne tepkisi?' diyerek cevap verdi.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. muhsin yazıcıoğlu

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp45 dk önce
    Mansur ölülerden medet mi umuyorsun, Rabbinden isteyenlerden ol!

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