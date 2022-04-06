Mansur Yavaş Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı mı? Mansur Yavaş adaylığını açıkladı mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Cumhurbaşkanı adayını canlı yayında duyurdu. Özdağ, Zafer Partisi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırdıklarını ifade etti. Özdağ, “Bundan sonra karar Mansur Yavaş’ındır” dedi. Ümit Özdağ'ın bu açıklamaları sonrası gerçekten Mansur Yavaş Zafer Partisinden mi aday olacak? Mansur Yavaş adaylığını açıkladı mı? soruları sorulmaya başlandı.

Mansur Yavaş Zafer Partisi cumhurbaşkanı adayı mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından dün yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın adaylık iddiaları yalanlanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." ifadelerine yer vermişti.

Mansur Yavaş kimdir?

1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Askeri savcı olarak tamamladığı askerlik sonrasında, Başkan Yavaş 13 yıl boyunca Beypazarı’nda serbest avukatlık yaptı.

1989-1994 yılları arasında belediye meclis üyeliği yapan Yavaş, 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu. 1999 yılında belediye seçimlerini yüzde 51 oy oranıyla kazanarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu. Başkan Yavaş, 18 Nisan 2004 seçimlerinde oy oranını artırarak ikinci kez yüzde 55 ile Beypazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak aldığı yüzde 27’lik oy oranıyla dikkat çekti. 2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, yüzde 43.83 oy oranıyla seçimi kazandı. Başkent’te 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50.93 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mansur Yavaş, evli ve iki çocuk babasıdır.