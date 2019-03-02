Mansur Yavaş tehtid mi edildi? | Ankara Valiliği son dakika Mansur Yavaş açıkaması

CHP-İYİ Parti ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği iddialarına Ankara Valiliğinden son dakika açıklama geldi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit aldığı ve koruma istediği haberleri, Ankara Valiliği'nce yalanlandı.

Ankara Valiliği'nden, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Resmi açıklama yapıldı

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."