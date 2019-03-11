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Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında bir taksi durağını ziyaret etti

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "sahte senet" iddialarına ilişkin, "Kirli siyaset kimseye yaramaz ve kirli siyaset yapanlara da elinize yüzünüze bulaşır diyorum." dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:24
Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında bir taksi durağını ziyaret etti

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "sahte senet" iddialarına ilişkin, "Kirli siyaset kimseye yaramaz ve kirli siyaset yapanlara da elinize yüzünüze bulaşır diyorum." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Ziraat Mahallesi'nde taksi durağı ziyaretinde bulunan Yavaş, burada esnafla sohbet etti ve çay içti.

Ziyaretin ardından bir gazetecinin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?" şeklindeki sorusunu hatırlatması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Onun cevabını yarın benden alacak. Kocaman partinin kimin arkasına düşüp onun iddialarıyla kamuoyunu bu kadar meşgul ettiğini herkes görecek. Hep şunu tavsiye ediyorum, kirli siyaset kimseye yaramaz ve kirli siyaset yapanlara da elinize yüzünüze bulaşır diyorum. Daha önce biliyorsunuz taksiciler beni çok seviyor diye, (Mansur Yavaş) taksicileri Kızılay'a sokmayacak şeklinde yalan söylediler. Benim ağzımdan böyle tek bir cümle çıkmadı. İşte Ankara'nın civarındakiler, Büyükşehir Belediyesine bağlandıktan sonra çok büyük zulüm çektiler, kimseye ulaşamadılar. (Ankaralılar) Bana sahip çıktıkları için Mansur Yavaş Ankaralı, bunu nasıl aşağı düşürürüz diye bana Makedonyalı dediler. Bunlar da yetmedi arkasından duvarlara 'Yavaş Yavaş Devrim', 'Her Biji Mansur' yazarak bizi terörle ilişkilendirmek istediler. Geçmişimiz belli olmasına rağmen yazdılar. Yazan kişi yakalandı. Belediye personeli çıktı. Bu haberler de (sahte senet iddiaları) aslında aralık ayında gazetelerde yayınladı. Aslında bütün gazetelere gönderildi. Kendileri o zaman rağbet etmediler. Anketlerde ara açıldıkça tekrar bunu ısıtıp önümüze getirdiler. Ama ikaz ettim ben onları, bizi terörle ilişkilendiremezsiniz dedim. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki'nin teröristlere gerilla dediği ortaya çıktı. Şehitler için 'niçin öldükleri belli değil' sözleri ortaya çıktı. Yine ikaz ettim, bu işlere girmeyin elinizde patlar diye... Yine ellerine yüzlerine bulaşacak. Yarın açıklamalarımı geniş bir şekilde göreceksiniz."

- "Alparslan Türkeş'in adını ağzına almaya hiç hakkı yok"

Bir başka gazetecinin, Özhaseki'nin "Ankara'da ilk açacağım merkeze Alparslan Türkeş ismini vereceğim. Onlar varsın vatan hainlerinin ismini versin." şeklindeki ifadelerini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Yavaş, "Vatan hainini kendisine sormak lazım. Ülkede bu kadar vatan haini var ise yandık. Alparslan Türkeş'in adını ağzına almaya hiç hakkı yok. Çünkü Kayseri'de Alparslan Türkeş'in adına açılan parkın ismini bizzat kendileri kaldırdılar." karşılığını verdi.

Yavaş, daha sonra beraberindekilerle esnaf ziyaretini sürdürdü ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:24
  1. Kayseri
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  3. CHP
  4. Mansur Yavaş
  5. seçim2019

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